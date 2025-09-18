Известная украинская певица на фоне слухов о романе с Салемом засветилась с другим и сделала признание

Лида Ли и Даниэль Салем

Реклама

Украинская певица Lida Lee в очередной раз вызвала интерес среди фанатов новой красноречивой фотографией с загадочным мужчиной.

В своем Instagram артистка опубликовала сторис, в котором смотрит на таинственного мужчину, держа букет между ними, пока парень фотографирует все это. Влюбленная звезда нежно подписала фотографию и поблагодарила парня за поддержку. При этом она не раскрыла, кто именно ее избранник, поэтому только подлила масла в огонь слухов.

"Без этой поддержки, я бы не смогла этого сделать. Спасибо тебе", — отметила Лида.

Реклама

Сторис Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Подозрения сразу могли упасть на известного украинского актера-военнослужащего Даниэля Салема, однако есть одна красноречивая деталь. У загадочного парня из сторис знаменитости нет татуировок на руках, по крайней мере с того ракурса, который певица продемонстрировала у себя на странице. У Даниэля же обе руки с плеч до кистей рук заполонили разного размера и форм тату, что является достаточно очевидным в догадках о взаимоотношениях между двумя звездами.

Даниэль Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Несмотря на все предположения, ни Lida Lee, ни Даниэль Салем не делали официальных заявлений о романтических отношениях, а на слухи о том, что звезды могут встречаться — отвечали, что они лишь хорошие друзья и коллеги. Однако недавно сам военнослужащий обнародовал кадры с довольно убедительной надписью, что он тоже влюбился.

Напомним, недавно лидер "Другої Ріки" Валерий Харчишин подтвердил роман с известной журналисткой Яниной Соколовой и неожиданно признался об их разрыве. Артист отметил, что хочет окончательно закрыть эту тему и больше не выносить ее на публику.