Известная украинская певица обнажила грудь для пикантной фотосессии и взбудоражила воображение фанов

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

Реклама

Украинская певица Александра Зарицкая, фронтвумен группы KAZKA, покорила Сеть новой откровенной фотосессией.

В своем Instagram артистка опубликовала серию пикантных снимков, где позирует в чулках, прикрывшись лишь самым глянцевым журналом. На фотографии Саша соблазнительно продемонстрировала свои татуировки и фигуру. На других кадрах она появилась в белом халате на большой кровати, так же создав кокетливую атмосферу.

«Согрею вас немножко», — подписала фотографии звезда, добавив эмодзи поцелуя.

Реклама

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

Публикация вызвала настоящий фурор. Поклонники не сдерживали комплиментов, называя ее «богиней», «эпатажной» и «вау-вау». Свою реакцию высказали и коллеги. Артистка Ольга Горбачева отметила, что это «поджог, а не отопление», а ведущая Иванна Онуфрийчук в порыве эмоций написала: «Ну, вот как это можно выдержать?!».

Вау! Это очень красиво

О, черт возьми! Ты решила нас всех согреть?

Мы на коленях

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко попозировала в соблазнительном красном образе рядом с возлюбленным Юрием Савранским на совместном фото. Парочка все чаще делится романтическим контентом.