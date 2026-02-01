- Дата публикации
Известная украинская певица обнажила грудь для пикантной фотосессии и взбудоражила воображение фанов
Звезда смело похвасталась своими аппетитными формами.
Украинская певица Александра Зарицкая, фронтвумен группы KAZKA, покорила Сеть новой откровенной фотосессией.
В своем Instagram артистка опубликовала серию пикантных снимков, где позирует в чулках, прикрывшись лишь самым глянцевым журналом. На фотографии Саша соблазнительно продемонстрировала свои татуировки и фигуру. На других кадрах она появилась в белом халате на большой кровати, так же создав кокетливую атмосферу.
«Согрею вас немножко», — подписала фотографии звезда, добавив эмодзи поцелуя.
Публикация вызвала настоящий фурор. Поклонники не сдерживали комплиментов, называя ее «богиней», «эпатажной» и «вау-вау». Свою реакцию высказали и коллеги. Артистка Ольга Горбачева отметила, что это «поджог, а не отопление», а ведущая Иванна Онуфрийчук в порыве эмоций написала: «Ну, вот как это можно выдержать?!».
Вау! Это очень красиво
О, черт возьми! Ты решила нас всех согреть?
Мы на коленях
