Известная украинская певица объявила о беременности и показала заметно округлившийся живот

Диана Глостер

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Украинская певица Диана Глостер объявила о беременности и показала первые снимки со округлившимся животиком.

Артистка решила поделиться личной новостью в соцсетях. Диана опубликовала нежное видео со своим возлюбленным Иваном. На кадрах пара танцует вместе. В ролике уже заметны изменения в фигуре певицы. Таким образом знаменитость дала понять, что совсем скоро их семья пополнится.

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«Теперь творим втроем», — лаконично подписала видео Диана Глостер.

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Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

Певица не стала раскрывать подробности о предстоящем пополнении в семье. В частности, она не сообщила, на каком сроке беременности находится. Также пока неизвестно, знает ли пара пол своего первенца.

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

Диана Глостер — украинская певица, автор песен и блогер. До начала музыкальной карьеры артистка профессионально занималась танцами и пробовала себя в кино. Она сыграла главные роли в фильмах «Киевский торт» и «Мой дедушка — Дед Мороз». Сейчас Диана развивает сольную карьеру, а среди её известных песен — «Так никто ещё не любил», «Мотивация» и «Паруса».

Напомним, недавно Соломия Витвицкая показала своего новорожденного сына и рассказала, чему сейчас учится в роддоме.

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