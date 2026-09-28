- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
Известная украинская певица объявила о беременности и показала заметно округлившийся живот
Диана Глостер впервые станет мамой.
Украинская певица Диана Глостер объявила о беременности и показала первые снимки со округлившимся животиком.
Артистка решила поделиться личной новостью в соцсетях. Диана опубликовала нежное видео со своим возлюбленным Иваном. На кадрах пара танцует вместе. В ролике уже заметны изменения в фигуре певицы. Таким образом знаменитость дала понять, что совсем скоро их семья пополнится.
«Теперь творим втроем», — лаконично подписала видео Диана Глостер.
Певица не стала раскрывать подробности о предстоящем пополнении в семье. В частности, она не сообщила, на каком сроке беременности находится. Также пока неизвестно, знает ли пара пол своего первенца.
Диана Глостер — украинская певица, автор песен и блогер. До начала музыкальной карьеры артистка профессионально занималась танцами и пробовала себя в кино. Она сыграла главные роли в фильмах «Киевский торт» и «Мой дедушка — Дед Мороз». Сейчас Диана развивает сольную карьеру, а среди её известных песен — «Так никто ещё не любил», «Мотивация» и «Паруса».
Напомним, недавно Соломия Витвицкая показала своего новорожденного сына и рассказала, чему сейчас учится в роддоме.