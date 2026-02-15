Известная украинская певица объявила о беременности первенцем и показала округлый животик

Ульяна Станиславская с мужем

Украинская певица и блогер Ульяна Станиславская поделилась особенной новостью — она ждет первенца. О беременности артистка сообщила 14 февраля, символично в День святого Валентина.

В Instagram 31-летняя звезда опубликовала нежные кадры, где предстала в черном обтягивающем платье, которое подчеркнуло округлый животик. Рядом — ее муж Олег, который держал в руках снимок УЗИ. В конце ролика возлюбленный протягивает будущей маме детскую бутылочку, после чего пара обменивается поцелуем.

«Сюрприз! Нас будет трое. Мы будущие родители. И очень счастливы от того», — написала певица.

Кроме видео, возлюбленные устроили тематическую фотосессию. Они выбрали парные образы — джинсы и светлый верх. Ульяна сделала легкий макияж и накрутила волосы, создав нежный и одновременно праздничный образ.

Ульяна Станиславская с мужем

Вскоре на своем YouTube-канале артистка рассказала больше подробностей. Оказалось, что новость она скрывала четыре месяца. Первым «звоночком» стала задержка менструации, а затем — неожиданное желание съесть мясо, которое она не употребляла уже шесть лет. На следующий день тест подтвердил беременность.

Певица призналась, что первый триместр был непростым: сильная усталость, эмоциональные качели и токсикоз. Только в январе она почувствовала облегчение. Также Ульяна вспомнила свои первые эмоции.

«Я увидела тест и была шокирована. Через пару секунд я заплакала. Я не знала, рада ли я — не могла на 100% определить свою реакцию. Я этого хотела, но когда это произошло, оказалось, что я не знаю, как на это реагировать», — поделилась артистка.

Напомним, Ульяна и Олег вместе уже длительное время, а 12 сентября 2025 года официально стали супругами. Теперь же в их жизни начинается новый, еще более волнующий этап — отцовство.