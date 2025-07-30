Известная украинская певица объявила о беременности первенцем и показала заметно округлившийся животик

Roxolana / © instagram.com/roxolanas

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Известная украинская певица Roxolana, настоящее имя которой Роксолана Сирота, рассекретила беременность.

Радостной новостью артистка поделилась в Instagram по случаю своего 28-летия, которое она празднует 30 июля. Певица опубликовала красноречивое фото, на котором изображена в голубом обтягивающем боди и светлых джинсах на фоне степи. На снимке Roxolana держала свой уже довольно заметно округлый животик. Артистка отметила, что лучший подарок на ее день рождения - это первенец.

"Лучший подарок", - коротко подписала фотографию артистка.

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Roxolana / © instagram.com/roxolanas

Больше подробностей Роксолана Сирота раскрывать не стала. Тем временем поклонники и звездные подписчики начали активно поздравлять исполнительницу с будущим пополнением. Теплые слова Roxolana написали Надя Дорофеева, Анна Кошмал, Даша Квиткова, Злата Огневич, Антонина Хижняк и многие другие.

Отметим, о личной жизни Roxolana мало что известно, ведь артистка не из тех, кто любит хоть что-то рассказывать. Тем не менее, певица замужем. Более того, поговаривают, что ее избранник - сын бывшего сопредседателя запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко. Недавно Roxolana в комментарии сайту ТСН.ua ответила, как ей живется с "клеймом" невестки скандального депутата.