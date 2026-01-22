Известная украинская певица оказалась под капельницами и раскрыла свой диагноз: "Семейный армагедон"

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа откровенно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и сложном периоде, который сейчас переживает вся ее семья.

В своем фотоблоге Карпа неожиданно показалась в медицинской маске с капельницей в руке. Звезда сообщила, что попала в больницу из-за инфекционной болезни, которая вызвала сильную интоксикацию организма. По словам Наталки, состояние было настолько тяжелым, что без стационарного лечения обойтись не удалось.

«Такое впечатление, что все бонусы, которые можно было собрать, мы собрали. У меня какая-то кишечная ф*гня — и такая, что интоксикация организма, которой я давно не помню. Выход из этого — прокапаться. Поехала в больницу», — написала артистка.

Но, к сожалению, на этом трудности для семьи не закончились. Пока Наташа находилась под капельницами, у ее мамы произошел несчастный случай — женщина сломала руку и оказалась с гипсом. После возвращения из больницы проблемы продолжились уже дома. Певица призналась, что ее мама пережила резкое повышение давления, а у дочери Златы поднялась температура.

«Пока крапалась, бабушка умудрилась сломать руку — опять гипс. Через семь-девять дней должны сделать рентген, чтобы понять, не надо ли оперативного вмешательства. Когда вернулась из больницы — я из своей, а мама из своей — истории продолжились! У мамы подскочило давление вплоть до рвоты, а у меня затемпературила Злата», — ошеломила историей за день артистка.

