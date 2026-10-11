ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
262
Время на прочтение
3 мин

Известная украинская певица опубликовала фото с тайной свадьбы и раскрыла пол будущего ребенка

Влюбленные зарегистрировали брак спонтанно, и во время церемонии оба не сдерживали слёз счастья.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Диана Глостер

Диана Глостер / © Инстаграм

Украинская певица Diana Gloster рассказала о тайной свадьбе с возлюбленным Иваном Квашей, показала трогательные кадры с церемонии и необычным способом сообщила, кого ждет.

Артистка поделилась радостной новостью в Instagram. Как оказалось, пара решила узаконить отношения без громких торжеств и длительной подготовки. Поводом послужила случайная деталь неподалеку от их дома. Влюбленные увидели новый ЗАГС и почти сразу обсудили возможность расписаться. Впрочем, даже они не ожидали, что всё произойдёт так быстро. Самым эмоциональным моментом для молодожёнов стала сама церемония.

«Один из самых счастливых моментов в моей жизни — когда я шла к нему, и мы оба рыдали от счастья. За всё, что происходит в нашем маленьком творческом мире, несмотря на то, что сейчас творится в большом, тёмном и жестоком мире. Я благодарна близким людям, которые так спонтанно и неожиданно разделили с нами этот момент. Я благодарна жизни за то, как усердно и резко она меня учит и преобразует. Я благодарна себе за смелость жить ею абсолютно по-своему. Я благодарна Ивану за то, что каждое „я“ давно уже превратилось в такое желанное и радостное „мы“, — поделилась Диана.

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

Певица также пояснила, что традиционного предложения руки и сердца не было. Решение пожениться они с Иваном приняли задолго до самой церемонии, неоднократно обсуждая совместное будущее. А когда увидели новый ЗАГС, то просто решили не откладывать задуманное. Пара узнала ближайшую свободную дату и договорилась о росписи буквально на послезавтра. Сначала влюбленные планировали провести этот день только вдвоём, однако об их намерениях узнали друзья. В итоге на церемонии присутствовали четверо близких людей, а мама артистки присоединилась онлайн.

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

«Он мне не делал предложения, мы просто договорились, что поженимся. Мы давно знали, что сделаем это, и не раз об этом говорили», — рассказала Диана Глостер.

Но свадьба стала не единственным поводом для радости. Вместе с новостью о браке артистка раскрыла ещё одну важную подробность личной жизни — пол своего будущего ребёнка. Для этого супруги выбрали творческий подход и решили посвятить этому объявлению музыкальный клип.

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

«Сначала мы вообще хотели объявить о беременности именно в клипе. Мы долго хранили эту новость только для себя, но потом поняли, что время идёт, да и мне физически стало трудно скрывать живот. Поэтому решили о самой новости рассказать раньше, а вот пол ребенка раскрыть в клипе», — пояснила певица.

Диана Глостер в клипе / © Инстаграм

Диана Глостер в клипе / © Инстаграм

Напомним, ранее Diana Gloster сообщила, что впервые станет мамой. Тогда артистка поделилась с подписчиками новостью о беременности, а теперь рассказала и о новом этапе отношений с любимым. Подробностями семейной жизни пара долгое время не спешила делиться публично.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie