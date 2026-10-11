Известная украинская певица опубликовала фото с тайной свадьбы и раскрыла пол будущего ребенка

Диана Глостер / © Инстаграм

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Украинская певица Diana Gloster рассказала о тайной свадьбе с возлюбленным Иваном Квашей, показала трогательные кадры с церемонии и необычным способом сообщила, кого ждет.

Артистка поделилась радостной новостью в Instagram. Как оказалось, пара решила узаконить отношения без громких торжеств и длительной подготовки. Поводом послужила случайная деталь неподалеку от их дома. Влюбленные увидели новый ЗАГС и почти сразу обсудили возможность расписаться. Впрочем, даже они не ожидали, что всё произойдёт так быстро. Самым эмоциональным моментом для молодожёнов стала сама церемония.

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«Один из самых счастливых моментов в моей жизни — когда я шла к нему, и мы оба рыдали от счастья. За всё, что происходит в нашем маленьком творческом мире, несмотря на то, что сейчас творится в большом, тёмном и жестоком мире. Я благодарна близким людям, которые так спонтанно и неожиданно разделили с нами этот момент. Я благодарна жизни за то, как усердно и резко она меня учит и преобразует. Я благодарна себе за смелость жить ею абсолютно по-своему. Я благодарна Ивану за то, что каждое „я“ давно уже превратилось в такое желанное и радостное „мы“, — поделилась Диана.

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Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

Певица также пояснила, что традиционного предложения руки и сердца не было. Решение пожениться они с Иваном приняли задолго до самой церемонии, неоднократно обсуждая совместное будущее. А когда увидели новый ЗАГС, то просто решили не откладывать задуманное. Пара узнала ближайшую свободную дату и договорилась о росписи буквально на послезавтра. Сначала влюбленные планировали провести этот день только вдвоём, однако об их намерениях узнали друзья. В итоге на церемонии присутствовали четверо близких людей, а мама артистки присоединилась онлайн.

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

«Он мне не делал предложения, мы просто договорились, что поженимся. Мы давно знали, что сделаем это, и не раз об этом говорили», — рассказала Диана Глостер.

Но свадьба стала не единственным поводом для радости. Вместе с новостью о браке артистка раскрыла ещё одну важную подробность личной жизни — пол своего будущего ребёнка. Для этого супруги выбрали творческий подход и решили посвятить этому объявлению музыкальный клип.

Диана Глостер с мужем / © Инстаграм

«Сначала мы вообще хотели объявить о беременности именно в клипе. Мы долго хранили эту новость только для себя, но потом поняли, что время идёт, да и мне физически стало трудно скрывать живот. Поэтому решили о самой новости рассказать раньше, а вот пол ребенка раскрыть в клипе», — пояснила певица.

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Диана Глостер в клипе / © Инстаграм

Напомним, ранее Diana Gloster сообщила, что впервые станет мамой. Тогда артистка поделилась с подписчиками новостью о беременности, а теперь рассказала и о новом этапе отношений с любимым. Подробностями семейной жизни пара долгое время не спешила делиться публично.

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