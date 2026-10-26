Известная украинская певица ошарашила похудением на 12 кг за месяц и раскрыла свой вес

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

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Украинская певица FIІNKA, которая недавно ошеломила своими доходами, ошарашила похудением на 12 килограмм в месяц.

Случилось это год назад. Артистка в интервью Славе Демину призналась, что поправилась. Она решила серьезно взяться за свой вес. В конце концов, за месяц исполнительница похудела на 12 килограмм. А помогли певице в этом спорт и питание. Сейчас FIЇNKA просто поддерживает комфортный для нее вес. При этом спорта в ее жизни больше нет.

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«Спорт у меня кончился, только начавшись. У меня нет времени на спорт. Честно, я очень ленивая. Это для меня очень сложно. Я немного походила в зал, мне понравился результат. Я увидела, что поправилась, я похудела на 12 кг. Впервые в жизни худела. Через месяц времени я так ввалила, но я дотошный человек, мне нужно было уже. С того времени мой вес стабильно держится год», — поделилась артистка.

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FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

FIЇNKA также рассекретила, сколько весит. В настоящее время вес исполнительницы составляет 60 килограмм. Артистка не переступает этот предел. Певица говорит, что когда начинает весить меньше, то ей не нравится свой внешний вид.

«Сейчас вешу 60 килограмм. Как я стала меньше весить — 56-56 — то у меня грудь пропала. Я уже немного назад набрала», — поделилась исполнительница.

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