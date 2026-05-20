Известная украинская певица ошарашила разводом после двух лет брака и рождения дочери

Инесса Грицаенко

Реклама

Финалистка проекта «Голос країни-12» и бывшая солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая сейчас взяла псевдоним INEYA, развелась.

Об этом звезда неожиданно сообщила в Instagram. Долгое время она скрывала свой новый статус, но решила больше не молчать и между строк заявила, что она разведена. К тому же Инесса поделилась, что непростой период уже позади и она «наконец-то дышит» свободно.

Теперь певица ловит счастье в каждом моменте и предостерегает других быть осмотрительными. И хотя без подробностей о разводе, но Грицаенко отметила, что «не надо размениваться на все подряд». И напоследок поблагодарила «обстоятельства» за полученный опыт.

Реклама

Инесса Грицаенко

«Сегодня со мной случился очень интересный разговор, после которого я поняла, какой тесный мир. Все тайное становится явным. Хочу сказать вам, не разменивайтесь на все подряд. Имейте самоуважение, моральные ценности и достоинство. Потому что ваша энергия не бесконечна, как и репутация. И да, я та счастливая женщина после развода, потому что есть люди, которые вообще не стоят вас. Шла с тренировки и просто кайфовала. Я самый счастливый человек, несмотря на все. Спасибо Вселенной за все обстоятельства. Наконец дышу», — растрогала артистка.

Отметим, Инесса Грицаенко осенью 2024 года вышла замуж за таинственного избранника, которого всегда скрывала от публики. Вскоре в конце марта 2025 года у супругов родилась дочь Эмма. Долгое время звездная мама делилась контентом с малышкой и как проводит с ней время без мужа. Это породило немало сплетен, но тогда в публичном пространстве Инесса отказывалась комментировать изменения в личной жизни. А теперь все же расставила точки над «і».

Инесса Грицаенко с экс-супругом

Новости партнеров