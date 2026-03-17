Известная украинская певица ошеломила суммой, которую ей принес хит "Афини"
FIÏNKA поделилась, сколько составляет ее доход после выхода песни.
Украинская певица FIÏNKA откровенно рассказала, сколько приносит ее популярный трек «Афини» и на чем музыканты зарабатывают больше всего.
Популярность песни не стала для исполнительницы бременем, наоборот — она воспринимает этот успех как собственное достижение, сообщила певица на шоу «Пряма Червона». Трек, который вышел в августе 2025 года, до сих пор держится среди самых популярных на YouTube. Артистка отмечает: это ее авторская работа, поэтому она не имеет причин от нее открещиваться. Более того, FIÏNKA говорит, что не боится ассоциаций с хитом, который принес ей широкую узнаваемость.
«Я же сама себе его написала. Мне никто его не дал, никто не написал. Я радуюсь, что он у меня есть. Я готова быть заложницей всех своих песен», — сказала певица.
По словам исполнительницы, именно этот трек сейчас фактически обеспечивает ей полные залы. Она с удивлением относится к коллегам, которые сетуют на «ярлык одного хита», ведь, по ее мнению, создать столь успешную песню — уже большое достижение. FIÏNKA также поделилась финансовой стороной: хотя все выплаты за «Афини» еще не получены, речь идет о примерно десятках тысяч долларов. В то же время она подтверждает, что стриминги могут давать ощутимый доход — но только при условии больших прослушиваний.
«Сейчас „Афини“ — это мои солдауты. Я им благодарна. Когда слышу, что артисты говорят: „Ой, я написала эту песню и теперь меня только за нее помнят“, — то думаю: радуйся! Некоторые всю жизнь пишут и не могут написать такого. Думаю, что где-то 20 тысяч долларов принесут „Афины“. Я еще пока не получила всю ту прибыль, которую они должны выплатить», — пояснила она.
В итоге певица подчеркивает: главные деньги в индустрии — это не роялти, а живые выступления. Именно благодаря популярности песни она получила плотный гастрольный график и стабильный доход от концертов, что, по ее словам, сегодня доступно далеко не каждому артисту.
«Я более счастлива не тем, что роялти приносит, а тем, что концерты есть. Не каждый артист сейчас может похвастаться концертами», — подытожила певица.
Напомним, недавно автор хита «Вопрос есть — вопросов нет» ошеломила суммой собственного дохода. Сколько певице удалось заработать за полгода с одной песни.