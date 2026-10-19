Известная украинская певица ошеломила суммой расходов на лечение сына с инвалидностью и почему не получает пенсии

Певица Мята / © скриншот с видео

Реклама

Украинская певица Юлия Загорская, более известная под псевдонимом Мята, раскрыла ошеломительную сумму расходов на лечение сына с инвалидностью и объяснила, почему сейчас не получает пенсию.

Первенец исполнительницы после прививки в маленьком возрасте пережил два инсульта. К сожалению, это серьезно сказалось на здоровье мальчика. В развитии Юры начался серьезный откат. Семья артистки забила тревогу, но точного диагноза длительное время медики не могли установить. К сожалению, они потеряли время.

Реклама

Мята в интервью Славе Демину говорит, что у ее сына сложный диагноз, но это не аутизм. Инсульты повлияли на мозг Юры и, к сожалению, уже ничего нельзя изменить. Сейчас у старшего сына Мяты инвалидность второй группы, хотя до 18 лет была первой группы с подгруппой А. Это значит, что парень не может находиться без присмотра.

Реклама

Певица Мята с сыновьями / © instagram.com/myataua

«Если бы раньше определили диагноз, возможно, мы бы потеряли не так много времени, а это время становления ребенка. Диагноз сложен, это не аутизм. Когда ребенок получает два инсульта, у него потянуло все: и речь, и развитие. Не хочу называть этот диагноз, он связан с мозгом. Ничего, к сожалению, изменить нельзя. Его можно немного корректировать. У него инвалидность. До 18 лет у него была инвалидность первой группы с подгруппой А. Это значит, что ребенок не может без присмотра родителей. С 18 лет ему дали вторую группу инвалидности. Это при том, что без присмотра взрослого он не может находиться», — призналась артистка.

Сейчас семья певицы пытается корректировать диагноз Юры. С парнем занимаются реабилитологи, ему делают специальные массажи, а также он принимает препараты. Это все стоит много денег, а все расходы полностью на семье Мяты. Ранее сын артистки получал пенсию в размере 11 тысяч, однако сейчас идет переоформление группы инвалидности, поэтому выплаты прекратились, а когда их возобновят, они будут в значительно меньшем размере.

Певица Мята с сыновьями / © instagram.com/myataua

«Месяц в месяц не приходится. Базовые расходы — это реабилитолог, массажист, какие-то препараты. Это где-то 50 тысяч точно, это минимум. Государство платит пенсию. Сейчас на второй группе инвалидности, кажется, 2800, что-то такое, но я ее еще не получала, потому что пока все это переоформление идет — нет. Когда была первая группа инвалидности с подгруппой А, это было почти 11 тысяч. Это при том, что все препараты, реабилитологи, обучение — это все на нашей семье. Когда я обратилась к поликлинике и спросила о массаже, мне развели руками», — поделилась исполнительница.

Напомним, недавно у режиссера Алексея Комаровского диагностировали рак кожи. Он признался, что ему необходима срочная операция.

Реклама

Новости партнеров