Известная украинская певица ошеломила заработком с песен и похвасталась новым ремонтом в квартире

Александра Ганапольская из группы Tember Blanche

Участница украинской группы Tember Blanche, певица Александра Ганапольская, раскрыла, сколько они с мужем, гитаристом Владиславом Лагодой, заработали с первого музыкального альбома.

Дебютную пластинку, которая получила название "Тут немає нікого, окрім нас", музыканты выпустили еще в 2021 году. Александра Ганапольская в своем Tik Tok говорит, что они создавали альбом из того, что у них было. В общем, артистка и ее муж вложили в пластинку почти 95 тысяч гривен. Певица посчитала заработок с прослушиваний и оказалось, что они по состоянию на этот год получили благодаря альбому более чем миллион гривен.

"Мы с мужем не те люди, которые ждут лучших условий, самого дорогого оборудования и той загадочной финансовой стабильности. Мы делали альбом на том, что у нас было. Если сложить все вместе, то мы получим примерно 95 тысяч гривен. А заработали мы более чем миллион гривен", - говорит артистка.

Александра Ганапольская и Владислав Лагода из группы Tember Blanche

Заработанные средства музыканты вложили в ремонт квартиры. Александра Ганапольская сравнила результат до и после и показала, как теперь выглядит их дом. Как подытожила вокалистка Tember Blanche, заработать средства можно везде, но главное - это желание.

"Мы буквально превратили квартиру на картинке 1 в квартиру на картинке 2 благодаря роялти (денег с прослушиваний) за свой первый альбом. Деньги есть везде. Вопрос в том, готовы ли вы их зарабатывать", - подытожила артистка.

Квартира Александры Ганапольской и Владислава Лагоды до и после ремонта

Напомним, ранее Forbes раскрыл ошеломляющую сумму, сколько певец Parfeniuk заработал благодаря своему хиту "Врубай". В производство композиции команда артиста вложила 16 тысяч евро.