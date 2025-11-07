ТСН в социальных сетях

Известная украинская певица отдала 11-летнего сына в популярный футбольный клуб и раскрыла детали

Алена Омаргалиева призналась, как часто удается поддерживать Тимура на трибунах.

Алена Омаргалиева с сыном

Алена Омаргалиева с сыном / © instagram.com/omargalieva.alena

Украинская певица Алена Омаргалиева высказалась о необычных достижениях сына Тимура, которого воспитывает совместно с мужем-военным Тамерланом.

Звезда призналась, что 11-летний юноша увлекается футболом. Поэтому уже длительное время он и сам является частью футбольной команды. Алена говорит, что Тимур играет от имени популярного футбольного клуба «Локомотив».

При этом возможность приезжать на тренировки сына у певицы выпадает редко. Тем не менее, она признаетесь, что каждый раз в своем плотном графике пытается найти время, чтобы побыть рядом с мальчиком. В частности, дома в перерыве между соревнованиями юного футболиста звездная мама любит с ним петь.

Алена Омаргалиева с мужем и сыном / © instagram.com/omargalieva.alena

«Тимур занимается футболом. Играет в команде „Локомотив“. И когда у меня есть время, я конечно приезжаю к нему на игры и поддерживаю. И вместе поем дома иногда. Его любимая песня „Покохай“», — поделилась Алена в комментарии «ЖВЛ представляет».

Напомним, недавно жена шоумена Тимура Мирошниченко Инна рассказала о первых заработках их несовершеннолетних детей и как они распоряжаются заработанными гонорарами.

