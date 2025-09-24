ТСН в социальных сетях

Известная украинская певица отказалась от участия в нацотборе на "Евровидение" и объяснила почему

Артистке предлагала попробовать свои силы в конкурсе Джамала.

Даша Майорова

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Популярная украинская блогерша и певица Даша Майорова отказалась от участия в Национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение".

Исполнительница уже в течение трех лет развивает музыкальную карьеру. Талант девушки заприметила певица Джамала. Когда они встретились на одном из светских мероприятий, то Джа, которая в этом году стала продюсером нацотбора, предложила Майоровой попробовать свои силы в конкурсе.

"Мы когда-то виделись с Джамалой, не знаю, помнит она это или нет. Она говорит: "Ой, прикольно, если ты бы пришла на нацотбор", - вспомнила Даша на YouTube-канале "Nabari".

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Исполнительница объяснила свой отказ тем, что как и нацотбор, так и само "Евровидение" - это не совсем ее эстетика. Кроме того, артистка не хочет потом ассоциироваться только с международным песенным конкурсом.

"Мне кажется, это не моя эстетика немножко. Мне кажется, что люди, которые, не в обиду никому, постоянно участвуют в нацотборах и самом "Евровидении", они потом очень сильно с этим ассоциируются и как бы немного не отходят от этого. Они потом идут постоянно туда, чтобы им выиграть, чтобы им кому-то что-то доказать", - пояснила артистка.

Напомним, тем временем суперфиналистка "Х-Фактора", певица Valeriya Force серьезно настроена на участие в нацотборе на "Евровидение". Недавно артистка заявила о желании попробовать свои силы в конкурсе.

