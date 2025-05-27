Известная украинская певица откровенно рассказала о своей неизлечимой болезни и как это влияет на жизнь

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

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Известная украинская певица SWOIIA, у которой ранее был псевдоним Ассоль, откровенно рассказала о своей неизлечимой болезни.

У исполнительницы диагностировали сахарный диабет второго типа. Артистка в программе "Здоровый выбор", которая транслируется на телеканале "Дом", поделилась, что это произошло три года назад, когда ей было 27 лет. Певица говорит, что у нее всегда был низкий уровень сахара. Однако врачи выяснили, что это связано именно с диабетом.

"У меня всегда был очень низкий уровень сахара. Как-то у меня возникла проблема с женским здоровьем, и трудно было установить, что это связано с инсулинорезистентностью. А, как оказалось потом, это уже диабет", - говорит артистка.

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SWOIIA / © instagram.com/swoiia

Наконец, SWOIIA прописали лечение. С тех пор исполнительница тщательно следит за своим рационом. В частности, артистка обязательно минимум трижды в день ест, чтобы уровень сахара был стабильным.

"Раньше я очень много тренировалась и мало ела, от того колебания сахара и инсулина были не в норме. То есть, когда у тебя диабет, хотя бы три раза в день надо есть для того, чтобы был стабильный уровень инсулина и не было скачков", - рассказала певица.

Артистка признается, что иногда позволяет себе съесть что-то сладкое, но в небольшом количестве. Также SWOIIA ограничивает потребление изделий из муки, жареной и жирной пищи. Каждое утро певица меряет показатель сахара в крови. И, как оказывается, на него влияет не только еда.

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

"Сейчас у меня на глюкометре стабильный показатель. Это может быть отметка 6 или 7, зависит от того, что я поела на ночь. Нервничала я или нет, не забыла ли принять три таблетки или же приняла только одну. Кроме того, помогает стабилизировать сахар физическая активность, в частности, бег. Бег снижает кортизол, от которого напрямую зависит и инсулин. Также я, например, употребляю на ночь магний. Он балансирует нервную систему и влияет на уровень кортизола в крови", - добавила артистка.

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Напомним, ранее певица Наталья Валевская рассказала о своей неизлечимой болезни. Также артистка призналась, как перенесла операцию, чтобы у нее была возможность забеременеть.