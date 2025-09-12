Известная украинская певица откровенно рассказала о трудностях во время беременности

РОКСОЛАНА / © instagram.com/roxolanas

29-летняя украинская певица ROXOLANA ждет рождения первенца и поделилась, с какими проблемами сталкивается во время беременности.

Артистка долгое время не комментировала изменения в своей жизни, однако на днях впервые откровенно рассказала о своем состоянии. Как призналась исполнительница в своем Instagram, первые месяцы беременности стали для нее непростыми и даже выбили из рабочего ритма.

"Выпала на первый триместр из жизни. Выживала дома на диване", — рассказала звезда.

Сейчас артистка чувствует себя гораздо лучше. По ее словам, все вернулось в привычный режим, а иногда она даже стала более активной, чем была до беременности. В то же время звезда призналась, что время от времени у нее бывают определенные физические трудности и повышенная тревожность.

Несмотря на вызовы, ROXOLANA отмечает и положительные изменения. Она поделилась, что во время беременности ее кожа стала чистой и гладкой — как на лице, так и на спине.

