Известная украинская певица откровенно рассказала о тяжелой беременности: "Кажется, что хуже некуда"

Украинская певица ROXOLANA, она же Роксоляна Сирота, откровенно рассказала о тяжелой беременности.

Исполнительница сейчас ждет рождения первенца. В своем Instagram артистка говорит, что беременность - это приятное состояние, однако каждый переживает ее по-разному. Певице довольно тяжело дается вынашивание малыша. В частности, артистку мучает токсикоз, иногда ей просто хочется лежать, ведь тело отказывается двигаться, а мысли просто переполнены различными переживаниями.

"Мы привыкли видеть беременность на фото как нечто очень светлое, красивое, эстетическое. Но за каждым кадром есть еще одна сторона - настоящая и живая. Не всегда легко. Не всегда красиво. Иногда - это месяц такого токсикоза, когда кажется, что хуже уже некуда. Иногда - это день, когда хочется лежать и молчать, потому что тело уже не твое, оно живет своей жизнью. А голова - это микс из тысячи мыслей, страхов и ожиданий", - говорит певица.

ROXOLANA отметила, что беременность у каждой женщины проходит по-разному: у кого-то - легче, у кого-то - сложнее. Она попала именно во второй лагерь. Впрочем, по мнению исполнительницы, необходимо просто принять это состояние, меньше слушать советов, наставлений и делать различные сравнения. Вместо этого попробовать все же насладиться беременностью и быть честной с собой.

"Кто-то говорит, что это самое счастливое время в жизни. Кто-то говорит, что надо "наслаждаться каждым мгновением". Но правда в том, что каждый переживает этот период по-своему. И никто не знает и не может сказать тебе, как ты "должна" чувствовать себя. Беременность - это очень субъективная история. Для кого-то это сплошная эйфория, для кого-то - испытание на терпение, принятие и смелость. И это все - нормально. Я тоже учусь не сравнивать. Не слушать советов, которые звучат как инструкции. Просто быть в этом процессе - как есть. Позволять себе быть разной. И помнить, что красота - не только в фото. Она - в честности, в принятии перемен. И в том, как ты растешь вместе с кем-то внутри", - подытожила артистка.

