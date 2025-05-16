Известная украинская певица пережила три выкидыша и удивила решением проблемы: "Жила с монахами"

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

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Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, откровенно рассказала о своем материнстве.

По словам исполнительницы, беременность изначально давалась ей достаточно сложно. В частности, она трижды не могла выносить ребенка и сталкивалась с проблемой выкидышей. СолоХа поделилась, что тогда для нее это была серьезная проблема, ведь врачи не могли установить точных причин. Поэтому выход из ситуации она решила искать в духовности и рассказала об опыте жизни с монахами. Звезда утверждает, что именно это помогло ей родить здоровую доченьку.

СолоХа с детьми / © instagram.com/soloha_official

"Мне нелегко давалась беременность. Я вымаливала детей. У меня было три прерывания беременности. Врачи не знали почему. У мужа и у меня было все хорошо. Просто не приживалось. Я беременела и были выкидыши. До третьего месяца я иногда не могла доносить. Я отчаялась. Я, как паломница, приехала на три дня и жила с монахами. Я молилась, причащалась и исповедовалась. После этого я сразу забеременела!" — поделилась откровением певица в интервью "Говорить Суханов".

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К слову, вскоре артистка будет рожать третьего малыша и приобретет статус многодетной мамы. Однако беременной звезде не удалось избежать сплетен на этом фоне об отце ребенка. Сплетники предполагали, что им может быть актер Тарас Цымбалюк. Впрочем, СолоХа недавно впервые призналась, правда ли это.