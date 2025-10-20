Известная украинская певица подалась на нацотбор на "Евровидение-2026" и язвительно вспомнила о Поляковой

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

Реклама

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, заявила о подаче заявки на Национальный отбор на «Евровидение-2026».

В очередной раз исполнительница хочет попробовать свои силы и побороться за право представлять Украину на международном певческом конкурсе, который в 2026 году отгремит в Австрии. В своем Instagram Солоха сделала соответствующее заявление и призвала поклонников поддержать ее. Но не обошлось без скандальных упоминаний.

Так, СолоХа решила объявить о подаче своей кандидатуры, упомянув об отсутствии в ее биографии поездок в Россию, что запрещено правилами нацотбора. Тереза особенно акцентировала на этом внимание после недавнего скандала Оли Поляковой. Как известно, днями ранее звезда тоже захотела податься на нацотбор, несмотря на то, что она ездила в РФ после 2014 года. Полякова заявила, что не согласна с пунктом, который запрещает участие таким исполнителям, и попросила изменить правила.

Реклама

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

«Хочу поделиться с вами волнующей новостью — я подаю заявку на нацотбор на „Евровидение-2026“! Для моего участия даже не нужно менять общепринятые правила, поскольку я не посещала страну-агрессора. Песня будет в моем фирменном стиле — веселая и яркая, как настоящая СолоХа! Думаю, что для моего прохода в longlist хватит просто ее послушать», — заинтриговала артистка.

К слову, исполнительница в прошлом году уже подавалась на нацотбор на «Евровидение-2025», но ее песня не смогла пройти первый этап отбора и не попала в лонглист.

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал громкое заявление певицы Оли Поляковой, которая требует изменить правила нацотбора на «Евровидение-2026».