Гламур
399
1 мин

Известная украинская певица похудела на инъекциях для диабетиков и раскрыла проблему: "Не советую делать"

Артистка уже отказалась от уколов и предостерегла других.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Мила Нитич

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Украинская певица Мила Нитич ошеломила своей стройной фигурой.

35-летняя исполнительница в комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой рассказала, что достигла эффектного результата в несколько этапов. Сначала она обращалась к популярным инъекциям, которые показаны для использования диабетикам, но в результате отказалась от них из-за удара по здоровью.

После этого звезда призывает быть осмотрительными тех, кто выбирает такой рискованный метод. И сейчас, по словам Нитич, она лишь держит себя в тонусе благодаря сбалансированному питанию и витаминам. И добавляет, что намерена в будущем еще больше подкорректировать свой вес.

Мила Нитич после одного из своих концертов / © instagram.com/mila_nitich_official

Мила Нитич после одного из своих концертов / © instagram.com/mila_nitich_official

«На диетах прекратила сидеть. У меня был период, когда я колола „Оземпик“, признаюсь в этом абсолютно откровенно. И пройдя этот путь, я не советую этого делать. Потому что в определенной степени посыпалось здоровье. Но результат действительно был хороший. Сейчас сижу на правильном питании, витамины, водный баланс. Сейчас где-то 68 кг, но это не предел. Думаю, еще минус четыре кг», — призналась певица в проекте «Наодинці з Гламуром».

