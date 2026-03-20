Известная украинская певица похвасталась раритетным подарком для звездного избранника за немалую сумму

SKYLERR и Евгений Пронин / © instagram.com/skylerr_official

Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, сделала роскошный подарок своему возлюбленному — адвокату Евгению Пронину, романом с которым интриговала весь прошлый год.

Артистка решила совместить сюрприз с его увлечением и приобрела раритетный автомобиль. Как признался Пронин в интервью Славе Демину, на свое 35-летие он получил от избранницы Mercedes-Benz S-Class (1977). Стоимость такой машины на рынке достигает около 700 тысяч гривен.

«Лера мне подарила на 35-летие дорогую машину, на которой я сейчас езжу», — поделился адвокат.

По словам Пронина, он уже давно увлекается коллекционированием ретроавтомобилей. В его собственности сейчас насчитывается семь таких машин, часть из которых в будущем он планирует передать в музей. При этом мужчина отмечает, что подобное хобби не всегда является слишком затратным.

«Ретроавтомобили — это не так дорого, их можно покупать за несколько тысяч долларов, а потом вкладывать в реставрацию», — пояснил он.

Отметим, SKYLERR и Евгений Пронин официально сообщили о романе только в этом году. Однако на самом деле их отношения начались значительно раньше — в конце 2024 года. Искра промелькнула во время переписки в соцсетях, что потом переросло в настоящую любовь. По словам Евгения, он уже готов к будущему предложению руки и сердца и планированию детей.

