Известная украинская певица показалась под обстрелами в Израиле: "Взрывы прямо над нами"

KOLA

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Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная под псевдонимом KOLA, пережила ракетную атаку во время пребывания в Израиле.

Артистка в своем фотоблоге поделилась, что приехала в страну на 10 дней, чтобы пройти курс лечения, который долго откладывала. Однако, к сожалению, оказалась в эпицентре обстрела со стороны Ирана. Так, находясь дома с мужем, звезда стала свидетелем ряда громких взрывов. По словам KOLA, сначала она пыталась держаться спокойно, ведь в Украине ежедневные тревоги стали нормой. Однако звук взрывов буквально над ее головой разрушил ощущение безопасности.

"Запустили 100 ракет по Израилю. Только что было взрывов 15 подряд прямо над нами. Человек приехал на 10 дней пролечить то, что не мог пролечить уже как полгода из-за своих графиков... Ну и, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля... Самое главное, что я кричала весь день, что я живу в Украине! И у нас это каждую ночь, и я ничего не боюсь. Ага, до первых взрывов над головой я не боюсь..." - призналась артистка.

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KOLA во время взрывов в Израиле / © instagram.com/kola__official

KOLA во время взрывов в Израиле / © instagram.com/kola__official

Певица также отметила, что несмотря на угрозу, израильтяне оставались на удивление спокойными и показала своих соседей, которые уютно ужинали: "У людей все супер. Они ужинают. То, что здесь стреляли только что, все горело сверху — это такое. Ужин по расписанию".

Израиль во время взрывов / © instagram.com/kola__official

Напомним, вечером 13 июня Иран атаковал Израиль по меньшей мере 100 баллистическими ракетами. Обстрел стал ответом на предыдущие удары израильских сил по иранским ядерным и военным объектам. Часть ракет попала в здания, вызвав значительные повреждения.