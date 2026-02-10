Известная украинская певица показалась с собственным зубом в руке и шокировала причиной

Tayanna / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, поделилась с фанатами неприятным инцидентом.

Так, 41-летняя артистка неожиданно показала выпавший зуб и ошеломила причинами. В Instagram-сторис Tayanna вышла на связь уже из стоматологической клиники и пыталась с юмором прокомментировать ситуацию. Хотя на в реальности дело оказалось серьезным — такой оказалась реакция ее организма на сильный стресс.

«Хотите, я вам расскажу о моем уровне стресса? Он настолько высок, что у меня выпадают зубы. Просто выпал зуб. Держимся», — сказала Tayanna, улыбаясь в кадре.

К слову, еще раньше артистка признавалась, что последние несколько лет были для нее совсем непростыми. В частности, ее постигли проблемы со здоровьем, истощение, депрессия и трудности в личной жизни и карьере. Сосредоточившись на себе и психотерапии, Tayanna постепенно восстанавливала силы. Кроме того, в конце декабря прошлого года она сообщала о неприятном инциденте возле своего дома — вражеском «прилете».

Несмотря на все, певица возвращается на сцену и уже радует поклонников новыми музыкальными проектами и дуэтами.