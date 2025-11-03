Известная украинская певица покрестила двухмесячного сыночка и показала трогательные фото с таинства

СолоХа с сыном / © instagram.com/soloha_official

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, покрестила двухмесячного сыночка.

Особое событие в семье исполнительницы произошло 2 ноября, о чем она сообщила в своем Instagram. Артистка показала кадры из церкви. В частности, СолоХа выбрала для Акима одну пару крестных родителей. Маленького сыночка артистка одела в праздничный белый наряд.

"Сегодня (2 ноября - прим. ред.) родился новый христианин! Пусть Господь хранит моего сыночка", - поделилась артистка.

После таинства СолоХа вместе с гостями, которые пришли разделить с ней особый день, отправилась на празднование в ресторан. Заведение было украшено в светлых тонах. Конечно же, также была фотозона с воздушными шариками и крыльями.

Артистка также специально для крестин заказала особый тортик. Лакомство было голубого цвета и украшен рисунком ангела, который играет на трубе среди облаков.

Отметим, СолоХа родила сыночка 20 августа. Также артистка воспитывает дочерей Ариану и Евлалию.

