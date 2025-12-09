ТСН в социальных сетях

Известная украинская певица покрестила одномесячную дочь: кого она выбрала в кумовья

Также артистка призналась, как ей дается материнство.

ROXOLANA

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Украинская певица ROXOLANA, она же Роксоляна Сирота, покрестила одномесячную дочь.

Об этом знаменитость сообщила на проекте "Тур зірками". Артистка, которая более месяца назад впервые стала мамой, не стала затягивать с крестинами дочери Софии. Правда, исполнительница особо это не афишировала. ROXOLANA провела этот важный день в кругу родных и близких. Кстати, крестными родителями дочери певицы стали ее родственники.

"Уже все прошло. Успели покрестить. Все было как всегда: красиво, камерно и тихо. Крестными стали мои друзья, даже скажу, что родственники. Были только родственники и друзья детства", - говорит певица.

ROXOLANA с дочкой / © instagram.com/roxolanas

ROXOLANA с дочкой / © instagram.com/roxolanas

Также ROXOLANA рассказала, как ей дается материнство. Певица признается, что все оказалось куда сложнее, чем она думала. По словам исполнительницы, у нее вообще не хватает ни на что времени. А это при том, что ROXOLANA помогает муж, а также няня.

"У меня есть няня. Скажу честно, без няни я бы вообще не успевала, потому что у нас подготовка к рождественскому "Дворцу спорта". Ночной няни нет, потому что это мое время с ребенком. Даже с няней очень сложно находить время вообще для работы, для себя, но как-то приходится", - призналась артистка.

Напомним, недавно певица СолоХа покрестила новорожденного сыночка. Артистка уже показала трогательные фото с таинства.

