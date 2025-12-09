Известная украинская певица покрестила одномесячную дочь: кого она выбрала в кумовья

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Реклама

Украинская певица ROXOLANA, она же Роксоляна Сирота, покрестила одномесячную дочь.

Об этом знаменитость сообщила на проекте "Тур зірками". Артистка, которая более месяца назад впервые стала мамой, не стала затягивать с крестинами дочери Софии. Правда, исполнительница особо это не афишировала. ROXOLANA провела этот важный день в кругу родных и близких. Кстати, крестными родителями дочери певицы стали ее родственники.

"Уже все прошло. Успели покрестить. Все было как всегда: красиво, камерно и тихо. Крестными стали мои друзья, даже скажу, что родственники. Были только родственники и друзья детства", - говорит певица.

Реклама

ROXOLANA с дочкой / © instagram.com/roxolanas

Также ROXOLANA рассказала, как ей дается материнство. Певица признается, что все оказалось куда сложнее, чем она думала. По словам исполнительницы, у нее вообще не хватает ни на что времени. А это при том, что ROXOLANA помогает муж, а также няня.

"У меня есть няня. Скажу честно, без няни я бы вообще не успевала, потому что у нас подготовка к рождественскому "Дворцу спорта". Ночной няни нет, потому что это мое время с ребенком. Даже с няней очень сложно находить время вообще для работы, для себя, но как-то приходится", - призналась артистка.

Напомним, недавно певица СолоХа покрестила новорожденного сыночка. Артистка уже показала трогательные фото с таинства.