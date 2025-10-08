- Дата публикации
Известная украинская певица попала в страшное ДТП и показалась в карете скорой
Артистка рассказала детали ужасной аварии.
Украинская певица Lida Lee пережила автомобильную аварию за несколько дней до запланированных съемок своего нового клипа.
Об инциденте артистка рассказала в своих Instagram-сторис, где поделилась эмоциональными кадрами и деталями происшествия. На фотографиях, которые певица опубликовала в Сети, видно разбитую машину, а также момент, когда ей оказывают помощь медики в карете скорой. Впоследствии артистка появилась перед подписчиками уже с бандажом на шее и не сдерживала слез, вспоминая пережитое.
"Произошло кое-что ужасное… Мы несколько раз переносили съемки клипа. На этот раз из-за того, что я попала в ДТП и получила травму. Мне советовали все отменить, но я поняла, что не готова", — призналась певица.
Несмотря на рекомендации врачей сделать паузу, Lida Lee решила не отказываться от работы и завершить проект, над которым работала последние недели перед отпуском.
"Вот так я проходила последние дни перед отпуском", — добавила исполнительница.
