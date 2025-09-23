Известная украинская певица после 9-летней паузы заявила об участии в Нацотборе и удивила изменениями

Valeriya Force

Певица Valeriya Force официально заявила о желании принять участие в Национальном отборена международный песенный конкурс "Евровидение".

Артистка прославилась еще в 2014 году, когда участвовала в шоу "Х-Фактор" и дошла до суперфинала. Однако тот период для артистки выдался довольно травматичным, ведь со славой пришла критика ее внешности. Впоследствии Валерия исчезла из публичного пространства и только 2023 решилась вернуться на сцену и начала новый этап в США — карьеру американской певицы.

Хиты звезды становились все более успешными на стриминговых платформах, а сама Valeriya Force предстала в совершенно новом образе. В частности, в фотоблоге заявила о кардинальном похудении на 33 кг. И в новом амплуа певица призналась, что решительно настроена подаваться на Нацотбор, чтобы в случае такой возможности поехать представлять Украину на "Евровидении-2026".

"Я хочу принять участие в нацотборе на "Евровидение-2026", потому что моя самая большая мечта — представлять Украину на международном уровне", — официально заявила Valeriya Force.

