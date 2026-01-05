Известная украинская певица после обстрела Киева сообщила о вражеском попадании рядом с ее домом

Лавика / © instagram.com/lavika

Звезда шоу "Фабрика звезд-3", певица Лавика, настоящее имя которой Любовь Юнак, сообщила о вражеском попадании рядом с ее домом.

В ночь на 5 января российские оккупанты обстреляли Киев и область. К сожалению, попаданий не удалось избежать. В частности, в Оболонском районе столицы вражеский снаряд попал по четырехэтажному зданию медучреждения.

Певица Лавика признается, что ночь была неспокойной для ее семьи. Вражеский "прилет" был в районе, где она живет, совсем рядом от ее дома. Исполнительница также отметила, что, к счастью, у нее и ее семьи все в порядке. Также артистка поблагодарила всех за заботу и комментарии с поддержкой.

Сын Лавики / © instagram.com/lavika

"Спасибо, друзья, за ваши сообщения. Попадание было действительно рядом в нашем районе, но у нас все хорошо. Берегите и вы себя, пожалуйста", - отметила артистка.

Напомним, лишь недавно Лавика впервые стала мамой. В одном из роддомов Киева исполнительница родила сына. Артистка уже показала первые фото мальчика.