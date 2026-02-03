Известная украинская певица после расставания заинтриговала заявлением: "Были попытки вернуться"

Мишель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

Украинская певица Мишель Андраде откровенно заговорила о личной жизни и количестве серьезных романов.

По словам 29-летней звезды, на самом деле она была в серьезных отношениях трижды. Более того, Мишель говорит, что с каждым из бывших она пыталась начать все сначала. В то же время певица отмечает, что не жалеет о тех воссоединениях, потому что каждая история имела собственные причины, боль и уроки.

«Не считаю, что возвращаться к своим бывшим — это плохо, если ты хочешь того. У меня со всеми бывшими были попытки вернуться. Их было трое — и к каждому я пыталась вернуться. Но не могу сказать, что это был ужас. С каждым были разные случаи», — поделилась Андраде в шоу Еве Коршик.

Мишель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

Первый серьезный роман у певицы произошел еще в 18 лет. Со временем она почувствовала, что повзрослела и внутренне изменилась, тогда как партнер этого не замечал. Именно это, по словам артистки, стало для нее болезненным, но важным опытом.

В последующих отношениях Мишель чувствовала себя несчастливой, однако через несколько лет после разрыва эмоции утихли. Это и стало толчком для второй попытки, которая, впрочем, завершилась полным провалом.

Самыми сложными оказались третьи отношения. Еще год назад певица не могла сдержать слез, вспоминая эту любовь в интервью. Сейчас пара уже не вместе, однако поддерживает общение. Более того, Андраде не исключает, что в будущем между ними возможно воссоединение — ведь попыток «начать с нуля» уже было несколько. А пока же звезда уверяет, что не имеет бойфренда.

