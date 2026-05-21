Известная украинская певица после развода раскрыла, почему ушла от отца своей дочери

Инесса Грицаенко

Финалистка проекта «Голос країни-12» и бывшая солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая сейчас взяла псевдоним INEYA, назвала причину своего развода.

О конце двухлетнего брака звезды стало известно буквально на днях. Долгое время она замалчивала свой новый семейный статус, но теперь расставляет все точки над «і». Инесса отметила, что сейчас она с экс-супругом и отцом своей дочери уже на финальном этапе на пути развода.

Конечно, не обошлось без сильных стрессов — Грицаенко из-за этого похудела на пять кг. Но через два месяца звезда признается, что ее состояние постепенно нормализуется и она чувствует себя счастливой. На прошлое артистка оглядывается с благодарностью. В то же время она раскрывает, что причиной развода стали характеры обоих в паре.

«Брак завершается. У меня еще есть дочь. За все ему благодарна и самая счастливая мама. Бывают такие характеры у людей, что плюс к плюсу. Все, теперь только спокойных. Я отдаюсь в отношениях — в этом очень большая моя ошибка. Учусь больше любить себя. Классно готовлю, дома всегда чисто, я всегда красивая с помытой головой и макияжем. Не классно — конфликты, скандалы. Очень сложный процесс: за два месяца похудела на пять килограмм», — призналась певица в комментарии блогеру Александру Преподобному.

Теперь в будущем Инесса видит рядом с собой более спокойного партнера, который покорит ее не только внешностью, но и внутренними ценностями. Звезда признает, что после неудачного брака теперь четких типажей нет.

«Он должен быть добрый душой и человечный — большая редкость. Раньше я имела типаж, вроде с бородой, брюнет… Но после одного бородатого я поняла, что важно, что внутри», — подчеркнула исполнительница.

