Известная украинская певица после редкой онкологии честно рассказала о риске бесплодия

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, впервые откровенно рассказала о сложном периоде борьбы с тяжелым диагнозом и страхе потерять возможность иметь детей.

В конце 2024 года артистке диагностировали злокачественную опухоль желточного мешка — одну из форм онкологии. По словам певицы, страшную новость она услышала прямо во время рабочего процесса. Lida Lee признается, что пережить тот период ей помогли внутренняя сила и работа, которая хотя бы ненадолго отвлекала от навязчивых мыслей.

Самым болезненным для артистки стало не только само лечение, но и слова медиков о возможных последствиях операции. Сначала врачи не спешили браться за сложный случай, а впоследствии предупредили, что после хирургического вмешательства она может потерять шанс родить ребенка.

Впрочем, певица не захотела мириться с таким прогнозом. Она начала консультироваться с различными специалистами и искать любые варианты сохранить возможность стать мамой в будущем.

«Была звонкая тишина. И ты думаешь, что тебе сейчас 30 и я только начинаю жить. Я хочу родить, мир увидеть, выйти замуж… Наверное, меня спас боевой характер и работа. У меня была очень сложная история. А тут еще и параллельно с этим тебе говорят: „Мы вам удаляем все, и вы не сможете иметь детей“. Я езжу в клиники и ищу, как заморозить яйцеклетки, хоть что-то сделать, чтобы иметь возможность стать мамой», — поделилась артистка в шоу Okay Eva.

Также Lida Lee призналась, что даже думала об усыновлении, однако очень хотела подарить жизнь ребенку самостоятельно. К счастью, исполнительница нашла врача, который согласился взяться за ее случай. Операция прошла успешно, а сейчас звезда продолжает восстановление и верит, что сможет реализовать свою мечту о материнстве.

