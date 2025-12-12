Известная украинская певица после родов заговорила о лишнем весе и на сколько кило ей надо похудеть

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Украинская певица ROXOLANA, она же Роксоляна Сирота, высказалась о лишнем весе после беременности и родов.

Исполнительница в ноябре впервые стала мамой. У знаменитости родилось дочь София. ROXOLANA во время беременности, которая, кстати, была нелегкой, вела активный образ жизни. Даже на последних месяцах артиста выступала на сцене.

Однако набора веса не удалось избежать. ROXOLANA на проекте "Ранок у великому місті" признается, что до сих пор возвращает своему тело дородовую форму. Кроме того, исполнительница хочет избавиться от 4-5 лишних килограммов.

"Я не пришла в дородовую форму, еще у меня есть 4-5 лишних килограмм", - честно призналась артистка.

Напомним, ROXOLANA в ноябре впервые стала мамой. У певицы родилась дочь, которую она назвала Софией. Оказалось, что с крещением артистка долго не затягивала. Исполнительница уже покрестила новорожденную дочь. Певица также рассекретила, каким был праздник и кого она выбрала кумовьями.