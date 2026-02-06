Известная украинская певица после уменьшения груди пожаловалась на опухоль: "Врачи не понимают почему"

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Реклама

Украинская певица и блогерша Даша Майорова (MAYOROVA) ошеломила аудиторию признанием о серьезных проблемах со здоровьем.

Артистка сообщила, что в ее груди врачи обнаружили новообразование, которое за считанные месяцы выросло до значительных размеров. Об этом Майорова рассказала в Instagram, признавшись, что несколько недель скрывала эту информацию. По словам певицы, еще три-четыре месяца назад никаких угроз не было, однако впоследствии опухоль начала стремительно увеличиваться и сейчас достигла примерно 2 см.

Даша уже перенесла биопсию, которую описала как «ужасный» опыт. Результаты предварительных обследований успокоили — новообразование имеет доброкачественный характер, тем не менее из-за слишком быстрого роста врачи настаивают на хирургическом вмешательстве. Сама артистка считает, что катализатором проблемы могли стать сильный стресс и переохлаждение, с которыми ей пришлось столкнуться в последнее время.

Реклама

Сторис Даши Майоровой / © instagram.com/dashatm19

После публикации Майорова столкнулась с волной паники со стороны подписчиков. Из-за неправильной трактовки ее слов певица даже удалила часть сторис и отдельно объяснила ситуацию. Она подчеркнула: онкологии у нее нет, а жизнь продолжается в обычном режиме.

«У меня не рак — не терроризируйте моих друзей и семью, пожалуйста. Мне сказали о доброкачественной опухоли. Ее нужно удалять из-за быстрого роста. Но биопсию взяли, чтобы на 100% точно знать, что она доброкачественная. Я жду результаты и дальше мы убираем ее. Я живу свою нормальную жизнь и работаю. Посыл — проверяйте здоровье. Полчаса консультации у маммолога — лучшее вложение», — подчеркнула певица.

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Впоследствии Даша подробнее рассказала, с чего все началось. Около четырех месяцев назад она сделала операцию по уменьшению груди и перед этим проходила полное УЗИ. Тогда врачи зафиксировали лишь небольшую кисту, которая не вызывала беспокойства и могла исчезнуть самостоятельно. Операция прошла успешно, однако уже после этого Майорова пережила период интенсивного стресса во время подготовки к концертному туру.

Именно во время планового обследования, которое артистка делает ежегодно, врачи обнаружили фиброаденому, которая начала резко расти после хирургического вмешательства. По словам Даши, пока что «врачи не понимают, почему она приобрела немаленький размер» за такой короткий срок.

Реклама

Несмотря на это, Майорова настроена спокойно и даже философски. Она называет ситуацию жизненным этапом, который нужно пройти, и в то же время призывает своих подписчиков не игнорировать профилактические осмотры.