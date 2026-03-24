Известная украинская певица призналась, как ее звали работать в РФ: "Должна была играть по их правилам"

Певица SOWA

Реклама

Украинская певица SOWA откровенно заговорила о закулисье шоу-бизнеса до начала полномасштабной войны.

Артистка призналась, что еще на старте карьеры получала предложения от российских продюсеров. По словам SOWA, до 2022 года для многих молодых артистов рынок РФ казался "быстрым лифтом" к популярности.

"Меня действительно звали работать в Россию. Это не было какое-то одно предложение - их было несколько. Обещали быстрый результат, ротации, концерты, популярность. Для молодого артиста это звучит как мечта. Но внутри было четкое ощущение: это не мой путь", - поделилась певица.

Реклама

Артистка отмечает: тогда многие украинские исполнители стояли перед выбором - оставаться в Украине с медленным развитием или интегрироваться в российский шоу-бизнес, который, к сожалению, доминировал в медиапространстве.

"До войны украинская музыка только начинала отвоевывать свое пространство. И да, российский рынок был значительно больше. Но вместе с возможностями там были и условия - ты должен был играть по их правилам, петь на их языке, часто терять часть себя", - отметила она.

SOWA добавляет, что интуитивно чувствовала риски такого сотрудничества еще задолго до полномасштабного вторжения. Именно поэтому решила строить карьеру в Украине, даже если это означало медленный старт и меньшие ресурсы.

"Я не хотела становиться частью системы, которая меня не отражает. Мне важно было оставаться собой - в языке, в музыке, в смыслах. И сейчас я понимаю, что это было самое правильное решение в моей жизни", - подчеркнула артистка.

Реклама

После 24 февраля 2022 года, по словам певицы, многие вещи стали очевидными, а музыкальная индустрия в Украине начала активно трансформироваться. Появился новый спрос на украиноязычный контент, а артисты получили мощную поддержку от слушателей.

"Война очень четко расставила акценты. То, что раньше казалось "нормальным" или "просто бизнесом", стало неприемлемым. Украинская сцена сегодня - это уже не о выживании, а о силе, идентичности и голосе страны", - добавила SOWA.

Сегодня артистка активно работает над новыми релизами и развивает собственный стиль, не оглядываясь на внешние рынки. Она убеждена: украинская музыка имеет все шансы не только укрепиться внутри страны, но и уверенно заявить о себе на международном уровне.

Певица SOWA / © instagram.com/sowa_official_

"Мы больше не ищем, куда интегрироваться - мы создаем свое. И это совсем другая энергия. Украинская музыка сейчас честная, живая и очень сильная", - подытожила исполнительница.

Реклама

Напомним, а вот певица Елка оказалась не такой принципиальной. Скандальная исполнительница, несмотря на войну в Украине, выбрала Россию. Недавно же артистка получила российское гражданство, за что нарвалась на резкую критику в Сети.