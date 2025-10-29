Известная украинская певица призналась в бронировании мужа и раскрыла причину

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Популярная украинская певица FIЇNKA, к которой исполнитель Иво Бобул недавно напросился в бэк-вокалисты, призналась в бронировании мужа.

Избранник артистки является актером. Юрий Выхованец работает в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре. Когда началась полномасштабная война, возлюбленный FIЇNKA был решительно настроен пойти служить добровольцем. Но в конце концов, он остался в Ивано-Франковске и вместе с остальными актерами активно занялся волонтерством. Они предоставляли переселенцам укрытие в театре, играли для них спектакли и готовили еду.

"Юра очень хотел идти добровольцем. Соответственно это было на эмоциях. У нас на тот момент был маленький ребенок, которому два года только исполнилось, он отправил меня в Польшу. Он остался здесь. У них в театре был штаб. Они принимали людей, прятали всех в подвалы, готовили, актеры играли для них спектакли. Юра отвечал за безопасность, проверял, чтобы никаких посторонних предметов не осталось", - говорит артистка в интервью Рамине Эсхакзай.

FIЇNKA с мужем и сыном / © instagram.com/fiinka_official

Сейчас у мужа FIЇNKA есть бронирование. Артистка признается, что от этого ее возлюбленного терзают сомнения. Но сама же певица видит, сколько у него на самом деле работы. Если до войны спектаклей в театре было немного, то сейчас ежемесячно их играют около 50. FIЇNKA убеждена, если есть запрос в обществе, то надо его выполнять. Правда, Юрий Выхованец все же не сидит, сложа руки, а учится военному делу.

"Когда актерам театра дали бронирование, руководство объяснило, почему так. Я молчала долго. Они сейчас играют два, а то и три спектакля в день. До войны игрался один спектакль. Сейчас 50 спектаклей в месяц. Если есть такой запрос на культуру, то значит надо работать. Культура сейчас важна, пока это важно, то надо это делать. Это не так меня давит, как Юрка. Но он учится военному делу, на всякий случай", - подытожила певица.

Напомним, тем временем актер Виталий Теплюк недавно объявил, что его мобилизовали в ряды ВСУ. Артист обратился к подписчикам с личной просьбой.