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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известная украинская певица прямо на отдыхе попала в больницу: что произошло

Lida Lee показалась в больнице. Исполнительница объяснила, что с ней произошло.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Lida Lee

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Известная украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, прямо на отдыхе попала в больницу.

Об этом артистка рассказала в Instagram-stories. Исполнительница опубликовала фото, где она изображена в больничной палате. Рядом с певицей находились врачи, которые оказывали ей медицинскую помощь.

Как оказалось, Lida Lee травмировала ногу. Случилось это, когда они прогуливались. Артистка шла по каменистой дорожке без обуви и неудачно шагнула.

Lida Lee в больнице / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee в больнице / © instagram.com/lidalee_official

«Не знаю, кто сглазил меня в последнее время, но это уже не смешно… За час „до“. Напоминание, что по камням лучше ходить в обуви», — шутит артистка.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Подписчики активно начали поддерживать Lida Lee и спрашивать, все ли в порядке. Певица заверила, что ничего серьезного не произошло, а это только маленькие, но неприятные приключения.

«Благодарю всех, кто пишет. Все хорошо, просто маленькие, не очень приятные приключения. Ничего серьезного», — заверила исполнительница.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Напомним, уже длительное время Lida Lee находится в отношениях с шоуменом Даниэлем Салемом. Недавно ведущий раскрыл тайну их романа и рассекретил милое прозвище артистки.

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