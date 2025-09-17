- Дата публикации
Известная украинская певица раскрыла, почему уменьшила грудь и какой у нее теперь размер
У Даши Майоровой довольно пышный бюст. Однако еще с подросткового возраста она мечтала уменьшить размер груди.
Популярная украинская блогерша и певица Даша Майорова объяснила, почему уменьшила грудь, и раскрыла, какой у нее теперь размер бюста.
Знаменитость решилась на пластическую операцию. Пока одни увеличивают грудь, Даша ее уменьшила. Блогерша говорит, что в первую очередь заботится о своем комфорте. Блогерше приходилось постоянно носить бюстгальтеры и затягивать лямки, чтобы те держали грудь. Особенно это было необходимо во время концертов и спорта. Это вызывало то, что лямки впивались в плечи и перекрывали кровообращение, что Майорова чувствовала боль в шее и могла даже потерять сознание. Кроме того, блогерше не нравилось иметь пышный верх.
"Мой комфорт. Во-первых, лямки от бюстгальтера впивались в плечи и перекрывали кровообращение. Потери сознания и боль в шее. Ослабить их я не могла - особенно в концертных костюмах или на занятиях спортом. Во-вторых, я не люблю пышный верх. На мне вся одежда выглядела как на медведе. Особенно худи. Это только добавляло мне возраста", - говорит блогерша.
У Даши Майоровой был четвертый размер груди, а после уменьшения стал между вторым и третьим. Исполнительница говорит, что, возможно, визуально это не слишком заметно, но она разницу чувствует.
Напомним, в начале сентября Даша Майорова сообщила, что уменьшила грудь, о чем мечтала с подросткового возраста. Блогерша уже раскрыла стоимость операции и рассказала о тяжелой реабилитации.