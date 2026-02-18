Известная украинская певица рассекретила свои отношения с 22-летним военным и показала его

Кажанна с бойфрендом / © instagram.com/kazhanna_

Известная украинская певица Кажанна, которая покорила слушателей хитами «boy», «Ти гірка», откровенно рассказала о личной жизни и показала своего возлюбленного.

Ранее 24-летняя артистка лишь вскользь упоминала, что ее сердце занято, однако деталей не раскрывала. На этот раз в своем Instagram она опубликовала совместное фото с избранником. Им оказался военный Даниил, которому в начале февраля этого года исполнилось 22 года. На своей странице защитник указывает позывной «Тень».

Вjpлюбленные поделились фотографией по особому случаю — прошел год со дня их знакомства. Как рассказала певица, судьбоносная встреча произошла во Львове после одного из ее концертов. Символично, что ровно через год она снова оказалась в этом городе и призвала поклонников со сцены и в соцсети поддержать благотворительный сбор возлюбленного для нужд 12-й бригады НГУ «Азов».

В свою очередь защитник в сторис поблагодарил Кажанну и также поделился их невиданной романтической фотографией. Кроме того, мило выразил благодарность за год отношений.

«Год назад я встретил человека, которого очень сильно полюбил. Спасибо, что ты у меня есть», — растрогал избранник певицы.

