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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известная украинская певица развелась с воином после его службы и лечении в психбольнице

Сейчас бывший муж Анны Опанасюк уже ветеран войны. Супруги были в браке на протяжении почти 10 лет.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Анна Опанасюк с экс-мужем

Анна Опанасюк с экс-мужем / © instagram.com/annamariaduet

Украинская певица Анна Опанасюк из дуэта ANNA MARIA официально рассталась с мужем, военным Игорем Сагайдаком.

Пара состояла в браке около 10 лет. Однако сейчас их пути разошлись. Об изменениях в личной жизни Анна рассказала в интервью blik.ua. Звезда сообщила, что такое непростое решение она приняла с военным после окончания его службы еще год назад.

В подробности Опанасюк прибегать не стала из уважения к своему бывшему партнеру. Однако все же дала понять, что на разрыв повлияло главных два фактора, и она испытала немало трудностей.

«Игорь уже ветеран войны, он завершил службу. А наши отношения закончились еще год назад. На это повлияло очень много факторов — и личных, и, конечно, война. Я могу многое рассказать, но не хочу из уважения к этому человеку. Будь он сейчас здесь и сам хотел что-то обсудить, тогда, возможно, мы могли бы об этом говорить», — рассказала певица.

Анна Опанасюк с экс-мужем / © instagram.com/annamariaduet

Анна Опанасюк с экс-мужем / © instagram.com/annamariaduet

В то же время, исполнительница намекнула, что все же на отношениях значительно отразилась война и физические и моральные травмы бывшего военного. И именно пережитая боль не позволяла ей раньше делиться этой историей публично.

«Мы были вместе около десяти лет. Он очень много прошел, имел ранение, и не одно. Особенно тяжело было психологически. Люди, в чьих семьях есть военные — жены, девушки, близкие — знают, насколько это сложно», — подчеркнула Опанасюк.

Тем не менее, по словам певицы, процесс развода с Игорем был завершен на мирной ноте. Анна также добавила, что по состоянию на данный момент ветеран уехал из Украины.

«Он сейчас не живет в Украине, находится за границей. Но мы остались в хороших отношениях. Я очень уважаю его выбор пойти служить — это было его решение», — поделилась звезда.

Анна Опанасюк / © instagram.com/annamariaduet

Анна Опанасюк / © instagram.com/annamariaduet

К слову, еще в 2024 году Анна Опанасюк рассказывала о непростой ситуации в личной жизни. Тогда ее муж Игорь Сагайдак, сражавшийся в Бахмуте и Часовом Яру, перенес сложную операцию на бицепсе и проходил реабилитацию. Также военный лечился в психбольнице после гибели нескольких побратимов, что серьезно сказалось на его психологическом состоянии.

Напомним, недавно актер-воин Владимир Ращук рассказал об отце в оккупации и погибшем друге. Звезда вспомнил наиболее болезненные потери во время войны.

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