- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 836
- Время на прочтение
- 1 мин
Известная украинская певица родила дочь и рассекретила ее имя
Артистка уже показала первые фото с новорожденной.
Украинская певица ROXOLANA, она же Роксоляна Сирота, родила первенца.
Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. В частности, исполнительница опубликовала фото, которое было сделано в роддоме. На снимке ROXOLANA держала на руках новорожденного малыша.
В общем, артистка стала мамой дочери. Исполнительница не стала скрывать имя девочки, а призналась, что назвала ее Софией.
"Добро пожаловать, София", - подписала кадры с дочкой исполнительница.
Артистка не стала раскрывать, когда именно родила. А тем временем звездные подписчики певицы просто засыпают ее поздравлениями с пополнением в семье.
Поздравляем маленькую Софию в этом мире (ведущая Маша Ефросинина)
Самые теплые поздравления! Это самое прекрасное, что может случиться! Искренне поздравляю! (певица Наталка Карпа)
Поздравления! (певица Надя Дорофеева)
Напомним, недавно участница "Холостяка-12" Марина Голд родила первенца. Блогерша уже показала первые фото малыша.