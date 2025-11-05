Известная украинская певица родила дочь и рассекретила ее имя

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Украинская певица ROXOLANA, она же Роксоляна Сирота, родила первенца.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. В частности, исполнительница опубликовала фото, которое было сделано в роддоме. На снимке ROXOLANA держала на руках новорожденного малыша.

В общем, артистка стала мамой дочери. Исполнительница не стала скрывать имя девочки, а призналась, что назвала ее Софией.

"Добро пожаловать, София", - подписала кадры с дочкой исполнительница.

ROXOLANA с дочкой / © instagram.com/roxolanas

Артистка не стала раскрывать, когда именно родила. А тем временем звездные подписчики певицы просто засыпают ее поздравлениями с пополнением в семье.

Поздравляем маленькую Софию в этом мире (ведущая Маша Ефросинина)

Самые теплые поздравления! Это самое прекрасное, что может случиться! Искренне поздравляю! (певица Наталка Карпа)

Поздравления! (певица Надя Дорофеева)

