ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
836
Время на прочтение
1 мин

Известная украинская певица родила дочь и рассекретила ее имя

Артистка уже показала первые фото с новорожденной.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
ROXOLANA

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Дополнено новыми материалами

Украинская певица ROXOLANA, она же Роксоляна Сирота, родила первенца.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. В частности, исполнительница опубликовала фото, которое было сделано в роддоме. На снимке ROXOLANA держала на руках новорожденного малыша.

В общем, артистка стала мамой дочери. Исполнительница не стала скрывать имя девочки, а призналась, что назвала ее Софией.

"Добро пожаловать, София", - подписала кадры с дочкой исполнительница.

ROXOLANA с дочкой / © instagram.com/roxolanas

ROXOLANA с дочкой / © instagram.com/roxolanas

Артистка не стала раскрывать, когда именно родила. А тем временем звездные подписчики певицы просто засыпают ее поздравлениями с пополнением в семье.

  • Поздравляем маленькую Софию в этом мире (ведущая Маша Ефросинина)

  • Самые теплые поздравления! Это самое прекрасное, что может случиться! Искренне поздравляю! (певица Наталка Карпа)

  • Поздравления! (певица Надя Дорофеева)

Напомним, недавно участница "Холостяка-12" Марина Голд родила первенца. Блогерша уже показала первые фото малыша.

Дата публикации
Количество просмотров
836
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie