Известная украинская певица родом из РФ раскритиковала русскоязычных и объяснила почему: "Себя обокрали"

Саша Кольцова / © YouTube-канал Марічка

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Украинский продюсер, вокалистка группы "Крихітка" Саша Кольцова, которая родом из России, поделилась жестким, но искренним мнением относительно языка, самоидентичности и будущего Украины.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артистка признается, что ее беспокоит, насколько много украинцев сейчас общаются с детьми на русском. И для нее это не просто вопрос языка - это вопрос благодарности и уважения к стране, которая тебя сформировала. Певица признается, что несмотря на свое рождение в РФ, она сознательно сделала выбор в пользу украинского. И для нее это не о тренде или принуждении, а о любви к Украине, где она сейчас живет и работает.

"Я очень переживаю из-за того, что мои сверстники и люди младшего возраста продолжают общаться с детьми на русском, готовя для россиян новых людей. Вы что, не верите в Украину? Надо сделать крошечные усилия за то, что эта страна тебя выучила, кормит, выплачивает пенсию твоим родителям. Это твоя форма благодарности к стране. Я не говорю о вежливости, когда к тебе обращаются на украинском и отвечать на украинском. Тем самым ты как бы говоришь: я понимаю контекст, в котором вы живете, я стараюсь. Я вообще из России и при этом сделала эти микроусилия и перешла на украинский, потому что я люблю эту страну", – поделилась Кольцова.

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Саша Кольцова

Также исполнительница довольно резко высказалась в сторону тех, кто считает русский "родным языком", но на самом деле не владеет им в литературном смысле. Саша отмечает, что из-за этого оккупанты считают таких украинцев "вторым сортом". К тому же продюсер убеждена, что привязанность к гибридной, советской идентичности - путь в никуда.

"Люди, которые прожили в Киеве всю жизнь и говорят, что здесь всегда "по-русски" говорили. Вы так "гекаете" и "шокаете", употребляете столько украинизмов - вы не говорите "по-русски". Вы для титульной русской нации смешной хохол со своим "русским языком" из Киева. И это надо понимать, что они все равно считают вас вторым сортом. И эти люди почему-то цепляются за свою советскую идентичность. Она даже не русская, они не могут спеть русскую песню. Они не чувствуют себя ни россиянами, ни украинцами, они чувствуют себя в своей семье по-своему. И это, на мой взгляд, такая краткосрочная стратегия, ведущая в никуда. И эти люди себя обворовали, украв у себя ни ту культуру, ни ту. Они застряли", - добавила звезда.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх

Напомним, ранее Саша Кольцова рассекретила свой роман. Также она вспомнила, как в свое время узнала об измене бывшего избранника.

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