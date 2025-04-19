Известная украинская певица шокировала абьюзом продюсера и какие травмы получила: "Дело шло к суду"

Маша Кондратенко

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Популярная украинская певица Маша Кондратенко, которая является автором песни "Ванька-Встанька", откровенно рассказала о болезненном опыте сотрудничества с продюсерами.

Не секрет, что обороты в музыкальной карьере исполнительница начала набирать в довольно юном возрасте. Уже тогда к артистке стали проявлять внимание продюсеры, и она решалась на рабочие контракты в надежде на лучшее будущее. Впрочем, к сожалению, этот опыт приносил Маше только страдания и моральные травмы. И в результате через несколько лет она пообещала прекратить терпеть неуважение к себе.

"Контракт подрезал мне крылья. Очень было много абьюза и моральных травм. Поэтому после того, как я вырвалась из этого контракта, я поставила точку во всех отношениях с продюсерами и историями, ограничивающими мою свободу. Мне был 21 год", - рассказала Кондратенко в программе "Сейфплейс".

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Маша Кондратенко

Более того, звезда вспомнила конкретные шокирующие случаи. В частности, поделилась, что за время сотрудничества ей тогда еще 20-летней неоднократно предлагали изменять внешность и даже водили врачам. К счастью, артистка вовремя пришла в себя и признается, что в свое время даже собирала доказательства, чтобы обратиться в суд.

"Когда мы расходились, я себе скриншотила все сообщения, чтобы в случае чего дело шло к судк и я могла иметь доказательства. Тебе говорят: "Маша, ты не должна этого публиковать в Instagram. Это никому не нужно. Тебе нужно похудеть. И пока ты не похудеешь, мы сотрудничество не будем начинать". Повели меня к врачам и сказали, что надо подрезать десну и ставить виниры в 20 лет. И каждый раз вылезали новые проблемы. Мне столько комплексов наделали", — ошеломила певица.

Напомним, недавно певец Макс Барских заговорил об измене и излил свои чувства в новой композиции.