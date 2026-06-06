Известная украинская певица шокировала признанием, как РФ повредила ее квартиру во Львове: "Я плакала"

Карина Плай

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Украинская певица, которая обрела популярность в 90-х, Карина Плай поделилась болезненными воспоминаниями о российском обстреле, который задел ее родной район во Львове.

По словам исполнительницы, во время одной из вражеских атак 2024 года взрывная волна повредила ее квартиру. Дом, где она живет, подвергся разрушениям, из-за чего пришлось заменять окна. Впрочем, самым большим ударом для певицы стали последствия прилета неподалеку от ее дома.

Артистка рассказала, что российский снаряд попал примерно в 200 метрах от ее дома. В результате атаки был разрушен жилой дом, а также серьезно повреждена школа, в которой она в свое время училась.

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«Пришлось менять окна. Но это было самое малое из того, что произошло. Примерно в 200 метрах от моего дома выгорела школа, где я училась, а жилой дом был полностью разрушен. Погибли люди», — поделилась певица в интервью oboz.ua.

Карина Плай

Карина признается, что как только получила возможность, сразу отправилась на место трагедии. Увиденное настолько поразило ее, что сдержать эмоции было невозможно.

«Улица, тротуары, дорога — все было усыпано осколками стекла. Изуродованные дома. Казалось, что я иду по обломкам своей жизни. Детства, где каждое воспоминание сожгли, разрушили, уничтожили. Это было страшно. Я плакала», — вспомнила артистка.

Также исполнительница откровенно рассказала, что с начала большой войны существенно изменила свой образ жизни. По ее словам, она сознательно отказалась от громких празднований, дорогих покупок и многих развлечений, ведь не может позволить себе жить так, будто войны не существует.

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«Меньшее, что мы можем сделать для тех, кто нас защищает, — поддерживать их и быть солидарными. Мне трудно покупать что-то для себя, когда знаю, через что проходят наши военные. И еще: когда полстраны плачет, а полстраны скачет, то это не человечность, это — даже не знаю, как назвать — трэш!» — подчеркнула Карина.

Напомним, недавно продюсер Юрий Никитин назвал честную причину, почему во время войны не живет в Украине. Звезда признался, планирует ли возвращаться.

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