Известная украинская певица удивила перенесенной тяжелой операцией: "Пришлось молчать месяц"

Украинская певица ZHANNET, она же Жанна Яременко, поделилась деталями тяжелой операцию на голосовых связках, которую перенесла, чтобы сохранить свой вокал.

По словам артистки, проблемы с голосом начались еще в колледже, когда ее голос постоянно хрипел. Певица отметила, что это мешало не только творческой деятельности, но и жизни в целом, ведь трудности затрагивали не только пение, но и обычное произношение звезды.

"Это был очень тяжелый и переломный период в моей жизни. Долгое время я молчала, не пела, не могла даже нормально разговаривать, и это было невероятно морально тяжело. Все началось еще с юношеских лет, когда я поступила в колледж. Тогда у меня постоянно был какой-то хриплый голос", — рассказала ZHANNET в комментарии УНИАН.

Преподавательница знаменитости заметила серьезность проблемы и посоветовала обратиться к специалистам. Так, с помощью современной камеры врачи увидели, что одна из голосовых связок расслоилась. Жанна призналась, что без операции она могла бы навсегда потерять возможность петь или даже остаться без голоса вообще.

"Я понимала, что рисковать нужно, потому что дальше продолжать петь так, как раньше, просто невозможно…" — поделилась исполнительница.

Операция длилась около трех часов под общим наркозом, а после вмешательства певице пришлось молчать целый месяц. Жанна отметила, что это было невероятным испытанием, ведь она очень коммуникабельный и общительный человек.

"После операции я должна была молчать месяц. Для человека коммуникабельного, как я, это было настоящим испытанием. Нельзя было даже шептать — любой звук мог навредить связкам", — подчеркнула Жанна.

Сейчас артистка осталась довольна результатом. Голос восстановился, стал звонким и легким для пения, а реабилитация прошла успешно.

