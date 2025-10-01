Известная украинская певица удивила причиной, почему ей отказывают в важной операции

Певица SOWA

Украинская певица SOWA удивила причиной, из-за которой ей отказывают в важной операции.

В исполнительницы есть проблемы со зрением. Артистка надеялась это улучшить с помощью операции - лазерной коррекции. Впрочем, особенность ее организма пока что не позволяет этого сделать. Дело в том, что развитие глазных яблок у большинства людей завершается в 17-18 лет. Именно после этого медики делают оперативные вмешательства. А вот у SOWA этот процесс длится дольше. Артистка уже дважды проходила обследование, однако получала отказ в лазерной коррекции зрения.

"Сегодня было второе обследование. Мне до сих пор не дали окончательных рекомендаций по операции. Врач объяснил, что у 95,5% людей формирование глазного яблока завершается в 17-18 лет. И есть те 5%, у кого этот процесс длится дольше. К этому меньшинству принадлежу я", - рассказывает Sowa.

По словам певицы, врачи советуют подождать еще восемь месяцев и только после нового обследования можно будет понять, можно ли делать лазерную коррекцию. Исполнительница оптимистично настроена. Она надеется, что вскоре все же сможет видеть мир без очков и линз.

"Мы решили, что мне нужно подождать еще восемь месяцев. Потом я снова приду на обследование и буду смотреть, продолжается ли развитие, можно ли уже делать операцию. А пока снова возвращаюсь к своим очкам и контактным линзам", - делится исполнительница.

