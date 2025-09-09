- Дата публикации
Известная украинская певица уменьшила грудь и показалась после операции: "Было мечтой с 13 лет"
Она продемонстрировала, как выглядит после оперативного вмешательства.
Украинская блогерша и певица Даша Майорова сделала операцию на груди и рассказала о самочувствии.
В своем Instagram звезда опубликовала видео, на котором она лежит в больничной палате. Артистка выглядит измученной, однако пост она подписала коротким и лаконичным "Ура", чем намекнула на радость от такого выбора.
Также в сторис она призвала поклонников не задавать много вопросов, ведь сейчас она не в состоянии ответить на них. Однако Даша объяснила, что это было ее мечтой с подросткового возраста, ведь у нее был опыт трех похудений и именно поэтому знаменитость решилась на решительный шаг.
"Это было моей мечтой еще с 13 лет. Плюс я пережила три резких похудения и мы наконец-то исправили гравитацию. В ближайшее время я буду не очень активно на связи — реабилитация непростая", — призналась Майорова.
Подписчики сразу же начали поддерживать инфлюэнсершу и писать комплименты и слова поддержки. Некоторые из них рассказали, что сами мечтают о такой операции, другие же просто пожелали кумиру скорейшего выздоровления.
