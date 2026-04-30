Известная украинская певица в белье показала фигуру после похудения на 33 кг и назвала свою ошибку

Valeriya Force

Реклама

Экс-участница нацотбора на «Евровидение-2026», певица Valeriya Force рассекретила секрет кардинального похудения.

Исполнительница недавно похудела на 33. Сейчас ее вес немного превышает 50 кг, а результат она не боится демонстрировать. В частности, показала фигуру в белье без фильтров. Ранее звезда делилась, что такого блестящего результата достигла благодаря внутренней мотивации и в частности травле со стороны других. Но на этот раз Valeriya Force в Instagram рассказала подробнее о непростом пути к фигуре мечты.

Valeriya Force

По словам певицы, сначала она допускала распространенную ошибку — считала некоторые продукты «здоровыми», хотя они лишь мешали процессу. В частности, речь идет о соках и сладких завтраках, которые провоцируют резкие скачки сахара в крови.

Реклама

«Я вам честно скажу, я сама когда-то думала, что делаю все правильно. Например, овсянка утром, фрешик… Ну и что, должно же работать, правильно? Нет. Я просто годами сама себе поднимала сахар и не понимала, почему постоянно хочу есть. Ты выпиваешь стакан сока и думаешь, что это что-то легкое и полезное, а по факту — это просто сахар, который залетел в кровь максимально быстро. Там нет клетчатки, ничего не сдерживает это всасывание и организм реагирует так же как на сладкое», — пояснила звезда.

Впоследствии артистка пересмотрела свой рацион, отказалась от соков и начала больше контролировать питание. Именно это, по ее словам, стало ключом к эффективному похудению и лучшему самочувствию.

Новости партнеров