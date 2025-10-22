- Дата публикации
Известная украинская певица возмутилась из-за русской музыки в такси: "Что это за цирк?"
Артистка обвинила водителя в прослушивании песен оккупантов.
Солистка инди-рок группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина попала в конфликт с водителем такси из-за российской музыки, которая звучала во время поездки.
Артистка опубликовала видео в сторис в Instagram, где возмутилась тем, что водитель включил трек группы "Руки вверх". Даниэла сразу же спросила у мужчины, на какой площадке он нашел песню. Распространили кадры на аккаунте siaievo в TikTok.
"Ну как такое может быть, что я сажусь в машину, а тут играет "крошка моя, я по тебе скучаю". Ну, что это за цирк? С какого ресурса вы слушаете "Руки вверх"?" — обратилась она к мужчине.
На замечание певицы водитель ответил, что не задумывался над этим, однако Заюшкина объяснила, почему подобные действия не являются невинными. Певица подчеркнула, что накопленные прослушивания российских песен исполнителям идут большие средства, которые в свою очередь облагаются налогом и конвертируются в оружие, которым РФ атакует Украину.
Когда водитель возразил, мол, это "капля в море", Даниэла не согласилась и подытожила: "Копейка к копейке. Так же, как мы собираем на помощь — по гривне от каждого, и получается миллион. Так же и с этими прослушиваниями. У вас достаточно интеллекта, чтобы это понять, я уверена".
В комментариях поклонники начали поддерживать исполнительницу. Более того, некоторые фанаты начали делиться похожим опытом с другими людьми:
Все правильно девушка говорит!
Некоторые люди просто не привыкли логически думать... Девушка — молодец!
Я уже им не доказываю, просто прошу выключить и мы идем в тишине
