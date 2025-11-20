Известная украинская певица впервые показала лицо новорожденного сына

СолоХа с сыном / © instagram.com/soloha_official

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, впервые показала лицо новорожденного сына.

Исполнительница еще в августе в третий раз стала мамой. Артистка родила сыночка, которого назвала Акимом. Однако лицо малыша певица показывать не торопилась. В своем Instagram СолоХа говорит, что сын появился на свет с весом 2,8 килограмма. Поэтому, профессиональный фотосет исполнительница не торопилась устраивать новорожденному. Только после того, как Аким набрал несколько килограммов, а ему тогда было уже полтора месяца, артистка сделала фото на память.

Сейчас же исполнительница поделилась этими снимками с поклонниками. На фото малыш позировал в синем-белом наряде в образе теннисного игрока.

Сын СолоХи / © instagram.com/soloha_official

"Мой сыночек, мое счастье. Здесь Акимчику 1,5 месяца. Родился маленький всего 2820 грамм. Ждали, пока наберет несколько килограммов перед фотосетом. Акимчик на смешанном кормлении, то есть грудное молоко и смесь. Сейчас нам уже три месяца", - делится артистка.

Отметим, СолоХа является многодетной мамой. Исполнительница кроме сына Акима также воспитывает дочерей Ариану и Евлалию.

