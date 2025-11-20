- Дата публикации
Известная украинская певица впервые показала лицо новорожденного сына
СолоХа перестала скрывать малыша.
Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, впервые показала лицо новорожденного сына.
Исполнительница еще в августе в третий раз стала мамой. Артистка родила сыночка, которого назвала Акимом. Однако лицо малыша певица показывать не торопилась. В своем Instagram СолоХа говорит, что сын появился на свет с весом 2,8 килограмма. Поэтому, профессиональный фотосет исполнительница не торопилась устраивать новорожденному. Только после того, как Аким набрал несколько килограммов, а ему тогда было уже полтора месяца, артистка сделала фото на память.
Сейчас же исполнительница поделилась этими снимками с поклонниками. На фото малыш позировал в синем-белом наряде в образе теннисного игрока.
"Мой сыночек, мое счастье. Здесь Акимчику 1,5 месяца. Родился маленький всего 2820 грамм. Ждали, пока наберет несколько килограммов перед фотосетом. Акимчик на смешанном кормлении, то есть грудное молоко и смесь. Сейчас нам уже три месяца", - делится артистка.
Отметим, СолоХа является многодетной мамой. Исполнительница кроме сына Акима также воспитывает дочерей Ариану и Евлалию.
