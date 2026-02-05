Известная украинская певица впервые полностью показала 9-месячную дочь и раскрыла ее имя

Инесса Грицаенко с дочерью

Финалистка проекта «Голос країни-12» и бывшая солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая сейчас взяла псевдоним INEYA, больше не скрывает лицо дочери.

В фотоблоге певица впервые опубликовала трогательную подборку кадров с маленькой девочкой, которой сейчас уже девять месяцев. Среди них — как совсем первые мгновения после рождения первенца, так и теплые домашние моменты с ее взрослением. При этом INEYA впервые публично раскрыла имя дочери — девочку назвали Эммой.

Инесса Грицаенко с дочерью

Дочь Инессы Грицаенко

К слову, редкими фотографиями певица поделилась по особому случаю. Так, артистка написала песню-посвящение «Доня». В куплетах INEYA воспевает собственные переживания материнства, искренние эмоции после появления крохи и любовь в ее чистом проявлении.

«Я написала ее, когда моей дочери Эмми было всего два месяца. Тогда весь мир сузился до ее дыхания, маленьких ладоней и бессонных ночей рядом. В каждой строчке — обещание быть рядом всегда. Это моя колыбельная, моя молитва, мой голос любви к тебе, Эмма!» — растрогала звездная мама.

Инесса Грицаенко с дочерью

Инесса Грицаенко с дочерью

К слову, Инесса Грицаенко родила 31 марта прошлого года. Артистка не скрывала счастья и делилась снимками с новорожденной Эммой, но долгое время не показывала ее лицо. Так же звезда скрывает своего мужа и до сих пор не публикует в Сети фото с ним.

